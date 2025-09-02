きょう午前、千葉県白井市の解体工事会社で火事がありました。警察と消防によりますと、きょう午前9時半ごろ、千葉県白井市根にある解体工事会社「サンレー」で「家が揺れるくらいの爆発音が3回あって黒煙が上がっている」と通報がありました。消防によりますと、消防車など8台が出動して消火活動にあたりましたが、午前11時すぎに火はほぼ消し止められたということです。警察と消防によりますと、けが人はいませんでした。この火