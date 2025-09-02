女優の清水美砂（５４）が８月３１日、フジテレビ系「なりゆき街道旅」で、驚きの夫の元職業を明かした。御殿場を旅している途中、カフェで休憩していた清水は「１９９９年１２月にアメリカに。主人の仕事で行くことになって、私もついていくと」と夫の仕事の関係で米国で生活をしていたという。我が家の坪倉が「旦那さんのお仕事が特殊だと」と切り出し「一番引きのあるアルファベット３文字」「ＰＴＡ会長とかじゃないよ」