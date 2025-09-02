アメリカとイギリスでオープンし好評を博しているディズニーの音楽作品だけを取り扱う特別なオンラインストア「ディズニー・ミュージック・エンポーリアム」が日本に上陸！ディズニー、ピクサー、マーベル、スター・ウォーズ、ディズニー・チャンネル作品のサウンドトラックをはじめ、パーク＆リゾートの音楽やハリウッド・レコード所属アーティストの作品など幅広いジャンルの直輸入レコードやCD、日本限定商品などを取り扱います