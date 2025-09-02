元NMB48でタレントの吉田朱里（29）が2日、自身のYouTubeチャンネルを更新。第1子を妊娠したことを発表した。吉田は「この度、第1子となる新しい命を授かりました」と妊娠を発表。既に安定期に入っており、「出産は来年を予定しています」と伝えた。吉田は毎日午前8時にインスタライブを開催していることもあり、「ちょっと早くから気付いてらっしゃる方も、ちらほらいらっしゃって」と説明。「結構早くからおなかが出てき始