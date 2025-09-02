俳優であり歌手の柴咲コウが8月29日、自身のYouTubeチャンネルを更新。沖縄旅行の様子を公開した。 参考：【写真】「んー美味しい」黒いドレス姿で八重山そばを頬張る柴咲コウ 柴咲は11月28日に公開の映画『兄を持ち運べるサイズに』の主演を務めており、注目が集まっている。今回の沖縄旅はフォトブックにもなっており、現在販売中だ。 今回柴崎がやってきたのは、沖縄にある「西表石垣国立公園」。マングロӦ