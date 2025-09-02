大雨の影響で秋田新幹線が秋田駅から大曲駅の間で運転を見合わせています。JR東日本秋田支社によりますと、大雨のため、秋田新幹線は午後1時半ごろから秋田駅から大曲駅の間で運転を見合わせています。今後、列車に遅れなどが発生するということです。