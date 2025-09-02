◇第96回都市対抗野球大会第6日1回戦西部ガス（福岡市）4―0日立制作所（日立市）（2025年9月2日東京ドーム）西部ガスが会心の試合運びで4年ぶりのドーム勝利をつかんだ。勝因の1番手は先発した入社10年目のベテラン村田。予選ではわずか1イニングの登板に終わったが「本戦で先発するために“ナニクソ！”と練習してきた。監督から1週間前に先発を言われ“よっしゃ！”と思ってマウンドに上がった」と強打の日立打線を