柴田淳が、秋の3都市ビルボードライブツアーを10月より開催する。 （関連：SHE'S、初のビルボードライブで見せたバンドの深化新曲も飛び出した特別な一夜をレポート） 本ツアーは、10月25日にビルボードライブ東京、同月29日にビルボードライブ横浜、11月19日にビルボードライブ大阪にて開催。およそ6年ぶりとなるフルバンドで行われ、デビュー記念日のカウントダ