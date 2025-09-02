石破首相（自民党総裁）は２日の党両院議員総会の冒頭のあいさつで、７月の参院選での惨敗について「多くの同志を失ったことは、総裁たる私の責任だ。その事から逃れることは決してできない。私の至らなさを幾重にもおわび申し上げる」と陳謝した。その上で、今後の対応に関して「しかるべき時にきちんとした決断をすることが私が果たすべき責務だ」とも語った。