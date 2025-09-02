岡山県の高速道路で、オートバイによる集団暴走行為をしたとして、男6人が道路交通法違反（共同危険行為等の禁止違反）の疑いで、きょう（2日）逮捕されました。 【画像を見る】高速道路で集団暴走行為をした疑いのオートバイ 警察によりますと、神戸市の建築業の男（54）ら6人は、5月3日午前11時ごろ、中国自動車道（岡山県勝央町～津山市池ケ原）で、大型のオートバイ7台を連ねて、最高速度80キロを大