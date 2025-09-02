午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１０５５、値下がり銘柄数は５０４、変わらずは５６銘柄だった。業種別では３３業種中２８業種が上昇。値上がり上位に卸売、海運、ガラス・土石、石油・石炭など。値下がりで目立つのは機械、サービス、電気機器など。 出所：MINKABU PRESS