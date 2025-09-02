深澤辰哉が自身のInstagramを更新。Snow Manの新曲「カリスマックス」のダンスプラクティス映像のオフショットを公開した。 【画像】深澤辰哉“平成のギャル男”オフショット（全4枚）／【動画】Snow Man「カリスマックス」ダンスプラクティス／【画像】韓国の音楽番組『M COUNTDOWN』でのビジュアルも話題 「カリスマックス」は1990年代～2000年代、日本で一世を風靡したカルチャー“パラパラ”に今どきなダンスサ