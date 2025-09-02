落語家春雨や晴太（38）と、講談師神田鯉花（31）が11日に結婚したことが2日、分かった。落語芸術協会が発表した。2人は連名で「二つのものは一つずつ、一つのものは半分に。二人仲良く歳を重ね支え合って生きていこうと思います。いき落語家と講談師、芸種は違えど、同じく芸の道を歩んでおります。寄席演芸界の発展に微力ながらも尽くしていけるよう2人して精進してまいります」とのコメントを発表した。晴太は春雨や雷蔵門下で