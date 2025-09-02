元NMB48の吉田朱里（29）が2日、自身のYouTubeチャンネルを更新。第1子妊娠を発表した。吉田は「お知らせがあります」とし「このたび第1子を授かりました。出産は来年を予定しています」と報告した。すでに生配信などでファンからは察知されており「本当に太りました。ムチムチになっちゃって。結構早く気付かれている方もいらっしゃったんですけど…」としつつ、8月に行ったイベントの終了をもって妊娠発表を決めていたという。8