自民党は２日、参院選惨敗を受けた総括文書をまとめた。党支持層の縮小などを選挙戦における敗因と指摘し、「政治とカネ」の問題や現金給付の公約の不発などが自民離れを招いたと分析した。党再生に向けて「解党的出直し」を強調する一方、石破首相（党総裁）を含む執行部の責任には言及しなかった。総括文書では、参院選の敗因について内閣支持率低迷に伴う党支持率の下落を指摘し、自民に投票する支持層が縮小した実態を挙げ