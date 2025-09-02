小泉農林水産大臣は、実業家の堀江貴文さんと面会し、日本の農林水産物や食品の海外輸出促進に向けて意見交換を行いました。「海外輸出でも和牛、日本酒や米を一緒になって売っていく、これに1つの希望を見出さなければいけない時にすごい心強いです」（小泉大臣）小泉農水大臣は、農水省が日本産食品の海外輸出を増やしていく中で、和牛ビジネスなどを手がける堀江さんらのアイデアや経験を活かしたいと協力を求めました。