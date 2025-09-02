ワークマンは疲労回復をアシストするリカバリーウェア「MEDIHEAL(メディヒール)」の販売を拡大する。これまでも作業着客向けに展開していたが、この秋からは一般客にも拡大すべく昨年と比べ10倍の数を販売予定。しかも価格は上下合わせても3,800円と従来のリカバリーウェア市場では考えられない価格だ。○上下合わせて3,800円、バリエーションも豊富なMEDIHEAL「ワークマン秋冬新製品発表会」ではリカバリーウェアコーナーを大きく