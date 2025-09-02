埼玉県川口市で飲酒したうえで一方通行の道路を時速125kmで逆走して男性を死亡させた罪に問われている男が、初公判で起訴内容を一部否認しました。【映像】事故の瞬間中国籍の男（19）は去年9月、飲酒したうえで一方通行の道路を時速125kmで逆走し、男性（51）が乗る車に衝突して死亡させた危険運転致死などの罪に問われています。2日の初公判で、男は飲酒運転で事故を起こしたことは認めたうえで、「いつもの状態でまっすぐ