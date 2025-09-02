ニューストップ > 国内ニュース > 「地位にしがみつくつもりは全くない」石破茂首相が両院議員総会で言… 石破茂 自民党 時事ニュース FNNプライムオンライン 「地位にしがみつくつもりは全くない」石破茂首相が両院議員総会で言及 2025年9月2日 13時56分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 自民党は2日、参院選の総括を報告する両院議員総会を党本部で開いた 総会の冒頭、石破首相は「（地位に）しがみつくつもりは全くない」と言及 「しかるべきときに、きちんとした決断をすること」が自身の責務だと述べた 記事を読む おすすめ記事 普段は不正など働かないような人が無自覚に悪事に手を染めてしまう…｢目標達成｣を重視しすぎた企業の末路 2025年9月1日 16時15分 「そりゃ部下もついていくわけだ」…事業を変えても人を切らなかった“本当のリーダー”の決断 2025年9月1日 7時20分 「競争が激化している」「彼の大ファンだが…」イングランド代表のトゥヘル監督、アレクサンダー＝アーノルド選外の理由を説明。過去には守備面に疑問「規律や努力を重視していない」 2025年8月30日 16時36分 「そりゃ天下をとるわけだ…」徳川家康に学ぶ“ただのケチ”と“一流の倹約家”の決定的違い 2025年8月30日 6時10分 もうアンタの時代じゃないんですよ（笑）目をかけてきた部下からの「下剋上パワハラ」。64歳再雇用の元部長の屈辱、「高齢社員追放」の残酷な実態 2025年8月27日 5時15分