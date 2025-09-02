男子プロゴルフツアーのロピア・フジサンケイクラシックは４日から４日間、山梨・富士桜ＣＣ（７４２４ヤード、パー７０）で行われる。第１、２ラウンドの組み合わせが２日に発表され、２００９、１０年大会覇者の石川遼（カシオ）は２１年大会優勝の今平周吾（ロピア）、鈴木晃祐（ロピア）と同組となった。前週に初優勝を飾った小斉平優和（フリー）は勝俣陵（ロピア）、時松源蔵（ロピア）と同組。賞金ランキング１位の生源