音楽デュオ「バブルガム・ブラザーズ」のBro.TOM（ブラザートム、69）が2日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。司会の黒柳徹子（92）とのハワイでの忘れられない出来事を明かす場面があった。バブルガム・ブラザーズは今年デビュー40周年で、相方のBro.KORN（ブラザー・コーン、69）とともに出演。黒柳から「どんな感じですかね、40周年」とたずねられたコーンは「本当にあっという間でしたね。いろん