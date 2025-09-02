日本テレビは２日、１０月１２日スタートの同局系連続ドラマ「ぼくたちん家」（日曜・後１０時半）で、１５歳の女優・白鳥玉季がヒロインを演じることを発表した。白鳥は、ゴールデン・プライム帯連ドラで初ヒロインとなる。白鳥は１歳から芸能活動を始め、子役として多数の話題作に出演。２０年ＴＢＳ系日曜劇場「テセウスの船」、２２年映画「流浪の月」、２３年ＮＨＫ大河「どうする家康」の茶々の幼少期役など、落ち着いた