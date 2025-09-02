女優の堀田真由（27）が2日、都内で行われた第一三共ヘルスケア株式会社の敏感肌向けフェイスケア商品「ミノンアミノモイスト」の新CM発表会に出席した。同商品は10年ぶりにリニューアル。それに合わせてブランド新ミューズに就任した役者デビュー10周年の堀田は淡く優しさのあるピンクのワンピースで登場。「もともと使っていたし、同じ10年という数字に大きいものと縁を感じました」とニッコリ。肌を潤わせる同商品にち