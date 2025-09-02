純烈が、オリジナルアルバム『純烈魂 2』を11月19日にリリースする。 （関連：丘みどり、純烈と共に行なった無観客ライブ『紅白』出場エピソードやライブへの思い語る） 本作には、4人体制時代にリリースした「たった2秒の恋」や「奇跡の恋の物語」などを3人で歌い直したバージョンなどもあり、2025年の活動を収めたような内容になっている。 また、本作には所ジョージが書き下ろした「