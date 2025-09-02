NCT WISHの新曲『COLOR』のMVが公開され、大きな話題を集めている。【写真】シオン＆リク＆ユウシ、日本で家系ラーメン堪能9月1日午後6時にリリースされたNCT WISHの3rdミニアルバムのタイトル曲『COLOR』は、力強いシンセサイザーとジャジーなコード進行、そしてサビでのリズム転換が印象的なエレクトロポップジャンルの楽曲だ。歌詞には、NCT WISHならではのカラーで世界を染め上げ、その色を永遠に守り抜くという強い自信が込め