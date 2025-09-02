参院選敗北の総括をめぐり、自民党は先ほどから「両院議員総会」を開催しています。【写真を見る】【速報】石破総理「地位にしがみつくつもりは全くない」と強調 両院議員総会の冒頭あいさつで自らの進退について石破総理は冒頭のあいさつで、選挙の敗北で「多くの同志を失ったことは最終的に総裁であるわたしの責任だ」と述べ陳謝しました。また、自らの進退について「地位にしがみつくつもりは全くない」と強調した上で次の