気象台は、午後1時47分に、大雨警報（土砂災害）を大仙市に発表しました。また洪水警報を大仙市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】秋田県・大仙市に発表 2日13:47時点秋田県では、3日昼前まで土砂災害や河川の増水に、2日夜遅くまで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■秋田市□大雨警報・土砂災害3日昼前にかけて警戒・浸水2日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量50mmピーク時