タレントの新山千春さんが、自身のインスタグラムを更新。沖縄・座間味島での夏休みの様子を公開しました。美しい青い海と空が広がる絶景の中で、家族との時間を満喫した様子がうかがえます。【写真を見る】【 新山千春 】座間味島での夏休みを満喫「たっくさん深呼吸できた時間！」無人島からグルメまで家族との思い出と青い海の絶景を公開投稿によると、新山さんは「夏休み心を解放してたっくさん深呼吸できた時間！自然の