永谷園は9月8日、人気ラーメン店「天下一品」とコラボした「天下一品こってりスープふりかけ」を発売する。価格は220円（税別）。「天下一品」といえば“こってり”、鶏がらと野菜などの旨みが溶け込んだコクのある鶏白湯スープの味わいが特長。濃厚な見た目と味で多くのファンに愛されるあの味を、「天下一品」監修のもと、ザクザクジューシー製法でいつでも手軽に楽しめるふりかけにした。ラーメンファンが〆にスープへごはんを