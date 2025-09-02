【チェシャ猫Mika 水着Ver.】 【白いウサギRosu 水着Ver.】 2026年10月 発売予定 価格：各19,800円 Solarainは、フィギュア「チェシャ猫Mika 水着Ver.」と「白いウサギRosu 水着Ver.」を2026年10月に発売する。価格は各19,800円。 本商品はイラストレターRosuuri氏が描くオリジナルキャラクター「チェシャ猫Mika」と「白いウサギRosu」を水着姿で1/7