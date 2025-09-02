【ラビ】 予約開始：9月8日 発売日・価格：未定 ゴールデンヘッドプラスは、フィギュア「ラビ」を9月8日より予約開始することを発表した。発売日と価格は共に未定。 本製品は、イラストレーターのrurudo氏が描くオリジナルキャラクター「ラビ」を1/7スケールでフィギュア化するもの。 今回同社公式Xアカウントにて本製品の予約開始日を告