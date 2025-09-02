まだまだ厳しい暑さが続いていますが、ジェイアール名古屋タカシマヤではきょう、2026年のおせち料理約600種類のうち12種類がお披露目されました。 【写真を見る】早くも"おせち商戦” 27万円の“老舗料亭”高級おせちやスイーツも…ジェイアール名古屋タカシマヤ 受付は9月24日～ エビやウニ、金粉がのったイクラなど豪華な食材がふんだんに使われた、名古屋の老舗料亭「河文」が手掛る27万円の高級お