中国で7月1日に始まった夏休みの帰省・旅行に伴う特別輸送体制「暑運」が8月31日に終了した。中国民用航空局によると、この2カ月間、中国全土の民間航空利用者数は1日当たり平均237万人、延べ1億4700万人に達したとみられ、前年同期比3．6％増となった。「暑運」期間中、中国全土で運航された民間航空は前年同期比3．6％増の119万9000フライトで、搭乗率は平均84．82％だった。中国の航空輸送市場は安定して成長しており、利用者は