北京には、各国元首や国際機関の代表者が、9月3日に開催される中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年記念活動に出席するため到着しています。9月1日夜、モンゴルのフレルスフ大統領、タジキスタンのラフモン大統領、モルディブのムイズ大統領、アジア相互協力信頼醸成措置会議（CICA）のサリバイ事務局長、アジアインフラ投資銀行（AIIB）の金立群総裁らが、上海協力機構加盟国首脳理事会開催地の天津から高速鉄道に乗