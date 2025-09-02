秋の訪れとともに、キャラメルゴーストハウスから心ときめく新作が登場します。2025年9月8日(月)より発売される「キャラメルゴーストハウスパーティボックス」は、定番のキャラメルサンドクッキーと、先行で味わえる季節限定アップルフレーバーを詰め合わせた特別なセット。遊び心あふれるパッケージとともに、ハロウィンシーズンのティータイムを華やかに彩ります♡