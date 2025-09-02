「CITEN（シテン）」は、STARTO ENTERTAINMENT所属タレントの公式グッズを扱う「ファミクラストア」とのコラボレーションアイテムとして、9月10日（水）から、なにわ男子がプロデュースした「ミニトート」と「リップポーチ」を、「ファミクラストア」各店舗および「ファミクラストア」オンラインで発売する。【写真】シンプルなデザインでかわいい！なにわ男子がプロデュースした「ミニトート」＆「リップポーチ」詳細■メンバ