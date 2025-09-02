¡ÖÁ´Á³°ã¤¦¡ª¡×»Ü½Ñ¸å¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¹â¿Ü¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î¹â¿Ü¹îÌï±¡Ä¹(80)¤¬£Ø¤Ç¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÀ°·Á¼ê½Ñ¤òÊó¹ð¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤«¤Ã¤Á¤ã¤ó¤è¤ê¤Ñ¤Ã¤Á¤ê¤ª¤á¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¼¤Ê¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢2¥·¥ç¥Ã¥È¤È¶¦¤Ë¡ÖÈý²¼¥ê¥Õ¥È¡×¤Î»Ü½Ñ¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤Î¤Ï¥Ó¡¼¥È¤­¤è¤·(75)¡£»Ü½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤­¤è¤·¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¸ø¼°X¤â¡ÖºÙÌÜ¤Ç¤â°¦ÕÈ¤¢¤ë¤«¤éOK ¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬ »ë³¦¤¬¶¹¤¤¤È¤Î»ö¤Ç ¹â¿Ü±¡Ä¹¤Ë»Ü½Ñ¤·¤ÆÄº¤­ ½Ð·ì¤Ê¤·