TBS系で放送中の火曜ドラマ『初恋DOGs』のサイドストーリー『初恋アンダーDOGs〜負け犬と初恋〜』が、9月2日に最終回を迎える。本編の放送終了後から「TVer」「TBS FREE」「U-NEXT」にて配信される第5話には、宮澤エマと深田恭子がゲスト出演することが明らかになった。【写真】キャスト14人を一挙紹介！清原果耶、成田凌、ナ・イヌ、深田恭子ら萩原利久が主演を務める本作は、動物看護師・渡辺功介（萩原）の恋と成長を描くコ