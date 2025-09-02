熊本県最大の草野球大会、読売・トウヤ杯親善軟式野球大会の開会式と抽選会が熊本市でありました。 式には、出場する122チームの代表者らが出席。去年優勝した「新撰組」の田畑孝太郎さんが選手宣誓しました。この大会の優勝と準優勝チームは、来年開催される九州・山口大会に出場します。