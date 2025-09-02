滋賀県米原市のコンビニエンスストアの駐車場で今年６月、男性２人が乗った車を４人組が取り囲み、「窓開けろ。金出せ」と脅した上、フロントガラスなどを破壊した事件で、５１歳の男が新たに逮捕されました。逮捕されたのはこれで２人目で、滋賀県警は他の２人の行方も追っています。滋賀県警が９月１日、強盗致傷の疑いで逮捕したのは、住居不詳・無職の松塚右京容疑者（５１）です。県警によりますと、松塚容疑者は今年