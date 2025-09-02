石井章元参議院議員が秘書給与をだまし取ったとして捜索を受けた事件で、公設秘書として届け出されていた人物が、東京地検特捜部に勤務実態がなかったことを認める趣旨の話をしていたことがわかりました。【映像】石井元議員“給与詐取” 元秘書“勤務実態なし”石井元議員は国から秘書給与をだまし取った疑いで先月、特捜部の捜索を受けました。関係者によりますと、石井元議員は自身が理事長を務める社会福祉法人に関係す