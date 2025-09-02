【モデルプレス＝2025/09/02】フィットネスブランド・VALXが、timelesz・菊池風磨の新しいキービジュアルを公開した。【写真】菊池風磨の美腹筋◆菊池風磨、爽やかな表情披露ブランドアンバサダーを務める菊池。新しいキービジュアルでは、これまでとは一味違う、爽やかで清涼感あふれる表情を披露した。なお、新ビジュアル公開を記念し、9月2日より先着で同社オリジナルの菊池風磨アクリルチャーム付きクリアタンブラーがもらえる