【モデルプレス＝2025/09/02】女優のクロエ・グレース・モレッツが1日、雑誌「VOGUE」（コンデナスト・パブリケーションズ）と共同で自身のInstagramを更新。同性婚したことを発表した。【写真】クロエ・モレッツのウェディングドレス姿が美しすぎ◆クロエ・グレース・モレッツ、結婚を発表モレッツは「Chloe Grace Moretz and ＠thekateharrison are married！」とモデルのケイト・ハリソンと結婚したことを発表。続けて、これま