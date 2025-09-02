生活用品大手のアイリスオーヤマは２日、政府備蓄米の予定数量が８月３１日で完売したと発表した。同社は５月２７日に農林水産省と１万トンの契約を結び、同３１日に販売を開始。発売当初は店頭、インターネット販売ですぐ完売した。「当社は今後も、政府との連携を一層強化し、持続可能な食料供給体制の構築と家庭向け米の安定的な供給を通じて、日本の食料供給体制の強化に貢献してまいります」としている。