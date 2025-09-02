天草市御所浦町の恐竜の島博物館で、中学生が「夜の博物館」を体験しました。 体験したのは御所浦中学校の生徒23人で、真っ暗な博物館に懐中電灯を持って入り、暗闇に浮かび上がる恐竜の複製骨格を楽しみました。博物館では、中学生の意見をもとに新たな博物館の楽しみ方を開発したいと話していました。