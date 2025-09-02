お笑いタレントのヒロミが2日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。セルフレジで横行する万引に、「盗んじゃダメなんだから」と警鐘を鳴らした。番組では、セルフレジで会計する際にお米のバーコードを通さなかったり、お弁当をわざと2個重ねて1個分しか会計しないといったシーンが流れた。セルフレジの音が大好きというヒロミは、「僕もやりますよ。ママ（妻でタレントの松本伊代）がやろうとすると、オレオレっ