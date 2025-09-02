音楽ユニット・GARNiDELiA（ガルニデリア）が、2日をもって無期限活動休止し、年内に予定していたツアーを中止することが公式サイトで発表されました。GARNiDELiAは、女性ボーカリストのメイリアさんと、コンポーザーのtokuさんによる音楽ユニット。公式サイトによると、2014年にアニメ『キルラキル』の2nd OPテーマ『ambiguous』でメジャーデビューし、その後もアニメ『ガンダム Gのレコンギスタ』のオープニングテーマ曲など、様