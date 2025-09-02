フリーアナウンサーの中村江里子さんが自身のインスタグラムを更新。家庭で利用している、小さな「愛車」について、綴りました。 【写真を見る】【 中村江里子 】 「小さな2人乗りの超小型電気自動車」子どもたちの愛車を紹介「最高時速45kmでフランスでは１４歳から運転出来ます！」先日、パリからミラノへ移住することを公表していた中村江里子さんは「やらなきゃいけない事が沢山あるのに、全く集中出来ず」と、投稿。