北海道の釧路湿原周辺で建設が進む大規模太陽光発電所（メガソーラー）に関し、北海道は2日、森林法で定められた許可を得ずに工事を進めていたとして、事業者に工事の一部中止を勧告した。道議会の委員会で明らかにした。