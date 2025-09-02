２１年東京五輪サーフィン女子銅メダルの都筑有夢路が１日に自身のインスタグラムを更新。「たくさんの楽しい時間をありがとう」と星条旗マークを添えて記し、米国で過ごした日々の写真を投稿した。ドジャースのキャップとユニホーム姿で、スタジアムの一塁側スタンドで撮った写真の左手には、巨大なチャンピオンリングが。ロサンゼルスのハフィントン・ビーチで開催されたＵＳオープン出場時の写真なども投稿した。フォロワ